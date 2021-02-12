Alçı Şekillendirici ve Kalıpçı Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Alıştırıcı-Montör (Türbinler) (Uçak Ve Deniz Türbinleri Hariç) mesleği için “8211.10” kod olarak kullanılır iken Demiryolu Yol Yapım, Bakım ve Onarım Makinesi Operatörü mesleği için “8342.39” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Alçı Şekillendirici ve Kalıpçı Meslek Kodu “7314.27” olarak belirlenmiştir.

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