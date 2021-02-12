Alçı Ve Alçı Levha Üretim Operatörü Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Çelik Aşı ve Doku Kültürü Yöntemiyle Kesme Çiçek Yetiştiricisi mesleği için “6113.40” kod olarak kullanılır iken Diğer Kesiciler, Sayacılar,dikişçiler Ve İlgili İşçiler mesleği için “7536.10” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Alçı Ve Alçı Levha Üretim Operatörü Meslek Kodu “8114.39” olarak belirlenmiştir.

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