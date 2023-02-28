Alcides Barbotte kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alcides Barbotte Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alcides Barbotte adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alcides Barbotte Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alcides Barbotte 26 Haziran 2002 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Alcides Javier Barbotte Fariña şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alcides Barbotte Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini EagleEye yapmaktadır. Alcides Barbotte, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Guaraní futbol takımında oynamaktadır. Club Guaraní takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Alcides Barbotte'nin Club Guaraní ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Alcides Barbotte Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alcides Barbotte isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alcides Barbotte Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alcides Barbotte futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında Guaraní U20

1 Temmuz 2022 yılında Guaraní

Alcides Barbotte Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alcides Barbotte şuan Club Guaraní takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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