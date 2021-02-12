Alçılı Sargı Bezi Ara Elemanı Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Çok Milli Özel Torna Tezgâhı Ayarcı-Operatörü (Metal İşçiliği) mesleği için “7223.18” kod olarak kullanılır iken Diğer Ses Cihazları Operatörleri Ve Sinema Makinistleri mesleği için “3521.10” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Alçılı Sargı Bezi Ara Elemanı Meslek Kodu “9329.34” olarak belirlenmiştir.

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