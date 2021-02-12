Alçılı Sargı Bezi Makine Operatörü Meslek Kodu Nedir?
Alçılı Sargı Bezi Makine Operatörü Meslek Kodu ile Mızraplı Halk Müziği Enstrümanları İmal İşçisi, Tapu Sicil Müdürü, Biyosistem Mühendisi vb mesleklerinin ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırmasına göre oluşturulmuş meslek kodlarının sıralı tam listesine haberimizden ulaşabilirsiniz.
SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Genel Müdür Yardımcısı-Kişisel Bakım Ve Temizlik (Özel Sektör) mesleği için “1120.25” kod olarak kullanılır iken Enerji Tesisleri İşletmeciliği Meslek Elemanı/Teknikeri mesleği için “3113.38” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.
ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;
Alçılı Sargı Bezi Makine Operatörü Meslek Kodu “8152.68” olarak belirlenmiştir.
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