Alçılı Sargı Bezi Paketleme Sorumlusu Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Haberleşme Sistemleri Teknisyeni / Telekomünikasyon Teknisyeni mesleği için “3522.01” kod olarak kullanılır iken Halk Oyunları Oyuncusu (Çanakkale Yöresi Erkek Oyunları mesleği için “2653.49” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Alçılı Sargı Bezi Paketleme Sorumlusu Meslek Kodu “8183.40” olarak belirlenmiştir.

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