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Alçılı Sargı Bezi Sarım Elemanı Meslek Kodu Nedir?

Alçılı Sargı Bezi Sarım Elemanı Meslek Kodu ile Program Yapım Yardımcısı (Televizyon ve Radyo), Politika Müdürü, Silvikültör vb mesleklerinin ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırmasına göre oluşturulmuş meslek kodlarının sıralı tam listesine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Alçılı Sargı Bezi Sarım Elemanı Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: İkram Hizmetleri (Yiyecek İçecek İşletmeciliği) Meslek Elemanı mesleği için “5120.02” kod olarak kullanılır iken Halk Oyunları Oyuncusu (Çanakkale Yöresi Kadın Oyunları mesleği için “2653.50” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Alçılı Sargı Bezi Sarım Elemanı Meslek Kodu “9329.35” olarak belirlenmiştir.

İŞKUR Meslek Kodlarının sıralı tam listesi için tıklayın

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