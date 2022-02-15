Alçıpan ne demek, TDK'ya göre Alçıpan kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Alçıpan ne demek? Alçıpan TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi alçıpan kelimesi. Peki alçıpan ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre alçıpan nedir, alçıpan kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ALÇIPAN NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Alçıpan kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Alçıpan kelimesi Alçıpan kökenlidir.

TDK'ya göre alçıpan kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Alçı levha

