Aldair Fuentes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aldair Fuentes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aldair Fuentes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aldair Fuentes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aldair Fuentes 25 Ocak 1998 tarihinde Pisco şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Aldair Amarildo Fuentes Siguas şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aldair Fuentes Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAPITAL GROUP SM yapmaktadır. Aldair Fuentes, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Universidad César Vallejo futbol takımında oynamaktadır. Universidad César Vallejo takımına 24 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Aldair Fuentes'nin Universidad César Vallejo ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Aldair Fuentes Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/aldairfs20/

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Aldair Fuentes Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aldair Fuentes isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Aldair Fuentes Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aldair Fuentes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Alianza Lima

4 Eylül 2020 yılında CF Fuenlabrada

28 Ocak 2022 yılında Alianza Lima

24 Ocak 2023 yılında César Vallejo

31 Aralık 2023 yılında Alianza Lima

31 Aralık 2024 yılında CF Fuenlabrada

Aldair Fuentes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aldair Fuentes şuan Universidad César Vallejo takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Aldair Fuentes Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Alianza Lima (2014-2016)

Peru U23 takımında 20 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 0 gol atmıştır.

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