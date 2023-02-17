Aldair kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aldair Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aldair adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aldair Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aldair 31 Ocak 1992 tarihinde Vila Meã şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Gine-Bissau,Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Aldair Baldé şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aldair Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Berlin Sports - BFT yapmaktadır. Aldair, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Olimpija Ljubljana futbol takımında oynamaktadır. NK Olimpija Ljubljana takımına 15 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Aldair'nin NK Olimpija Ljubljana ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Aldair Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aldair isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Aldair Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aldair futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında Penafiel U15

1 Temmuz 2007 yılında Penafiel U17

1 Temmuz 2009 yılında Penafiel U19

1 Temmuz 2011 yılında Penafiel

14 Ağu 2016 yılında Olhanense

1 Temmuz 2017 yılında AEL Limassol

25 Ocak 2018 yılında Gil Vicente

31 Ağu 2018 yılında União Madeira

31 Temmuz 2019 yılında Onisilos Sotira

1 Ağu 2020 yılında Tabor Sezana

15 Temmuz 2021 yılında NK Olimpija

Aldair Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aldair şuan NK Olimpija Ljubljana takımında oynamakta ve 97 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Aldair Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Penafiel (-2011)

Portekiz U21 takımında 18 numaralı formasıyla 15 Ekim 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 2 gol atmıştır.

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