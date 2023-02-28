Aldair Perleche kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aldair Perleche Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aldair Perleche adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aldair Perleche Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aldair Perleche 4 Haziran 1995 tarihinde Lima şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Aldair Perleche Romero şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aldair Perleche Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Aldair Perleche, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Alianza Atlético Sullana futbol takımında oynamaktadır. Alianza Atlético Sullana takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Aldair Perleche'nin Alianza Atlético Sullana ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Aldair Perleche Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Aldair9020

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http://www.instagram.com/aldairperleche/

Aldair Perleche Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aldair Perleche isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Aldair Perleche Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aldair Perleche futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Juan Aurich

1 Ocak 2018 yılında Ayacucho FC

1 Ocak 2020 yılında Cienciano

1 Ocak 2022 yılında Alianza Atl.

Aldair Perleche Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aldair Perleche şuan Alianza Atlético Sullana takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Aldair Perleche Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Peru U20 takımında 16 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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