Aldair Rodriguez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aldair Rodriguez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aldair Rodriguez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aldair Rodriguez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aldair Rodriguez 6 Ağustos 1994 tarihinde Lima şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Marco Aldair Rodríguez Iraola şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aldair Rodriguez Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Franz11 yapmaktadır. Aldair Rodriguez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Alianza Lima futbol takımında oynamaktadır. Club Alianza Lima takımına 3 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Aldair Rodriguez'nin Club Alianza Lima ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Aldair Rodriguez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/aldinho28/

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Aldair Rodriguez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aldair Rodriguez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Aldair Rodriguez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aldair Rodriguez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Alianza Lima

20 Temmuz 2013 yılında FBC Melgar

31 Aralık 2013 yılında Alianza Lima

1 Ocak 2014 yılında César Vallejo

31 Aralık 2014 yılında Alianza Lima

1 Ocak 2016 yılında Alianza Atl.

1 Ocak 2018 yılında Dep. Binacional

18 Eylül 2020 yılında CD América

3 Temmuz 2021 yılında Alianza Lima

Aldair Rodriguez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aldair Rodriguez şuan Club Alianza Lima takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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