Aldair Salazar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aldair Salazar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aldair Salazar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aldair Salazar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aldair Salazar 19 Ağustos 1994 tarihinde Callao şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Héctor Aldair Salazar Tejada şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aldair Salazar Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Aldair Salazar, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo Garcilaso futbol takımında oynamaktadır. Deportivo Garcilaso takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Aldair Salazar'nin Deportivo Garcilaso ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Aldair Salazar Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/aldairsalazar2/

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Aldair Salazar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aldair Salazar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 325 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Aldair Salazar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aldair Salazar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Juan Aurich

1 Ocak 2015 yılında Dep. Municipal

1 Ocak 2019 yılında Alianza Lima

1 Ocak 2021 yılında Ayacucho FC

1 Ocak 2023 yılında Dep. Garcilaso

Aldair Salazar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aldair Salazar şuan Deportivo Garcilaso takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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