Aldair Vasquez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aldair Vasquez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aldair Vasquez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aldair Vasquez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aldair Vasquez 23 Şubat 2003 tarihinde Sullana şehrinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da César Aldair Vásquez Garcés şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aldair Vasquez Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fernando Felicevich yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Sporting Cristal futbol takımında oynamaktadır. Club Sporting Cristal takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Aldair Vasquez'nin Club Sporting Cristal ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Aldair Vasquez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/aldairvasquezgarces/

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http://www.facebook.com/aldair.vasquezgarces

Aldair Vasquez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aldair Vasquez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Aldair Vasquez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aldair Vasquez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Sp. Cristal II

1 Ocak 2023 yılında Sport. Cristal

Aldair Vasquez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aldair Vasquez şuan Club Sporting Cristal takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Aldair Vasquez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

San Martín de Marcavelica, San Pedro Chanel, Sporting Cristal (2018-2021)

Peru U20 takımında 7 numaralı formasıyla 5 Mayıs 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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