Aldangıç ne demek, TDK'ya göre Aldangıç kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Aldangıç ne demek? Aldangıç TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi aldangıç kelimesi. Peki aldangıç ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre aldangıç nedir, aldangıç kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ALDANGIÇ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Aldangıç kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre aldangıç kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Üzeri ot veya kumla örtülmüş çukur, tuzak

