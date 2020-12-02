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  3. Aldatan eşini bıçaklayan Lilia Sudakova'ya 15 yıl hapis cezası!

Aldatan eşini bıçaklayan Lilia Sudakova'ya 15 yıl hapis cezası!

26 yaşındaki Rusya'da modellik yapan Lilia Sudakova kendini aldattığını öğrendiği öğrenince eşini bıçakladı. İki aydır gözaltında tutulan Rus model Sudakova'nın 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Aldatan eşini bıçaklayan Lilia Sudakova'ya 15 yıl hapis cezası!

Moskova'da yaşayan ve modellik yapan Lilia Sudakova (26), kendisini aldatan 28 yaşındaki eşi Sergey Popov’u öldürmekle suçlandı.

Aldatan eşini bıçaklayan Lilia Sudakova'ya 15 yıl hapis cezası!

Yerel medyada yer alan habere göre, Rus modelin, eşi Popov'un bir eğlence mekanından çıkışta eve getirdiği genç kadınla yakalamasının ardından 4 yıllık eşini bıçakladığını aktardı.

Aldatan eşini bıçaklayan Lilia Sudakova'ya 15 yıl hapis cezası!

Rus modelin olayın ardından kıskançlık krizine girdiği ve eşi Sergey Popov''u vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladığı ifade edildi. Sudakova'nın kasıtsız adam öldürmekle suçlandığı ve 2 aydır gözaltında olduğu açıklandı.

Aldatan eşini bıçaklayan Lilia Sudakova'ya 15 yıl hapis cezası!

Öte yandan modelin stilist arkadaşı Karolina Pavlovskaya’nın da Sudakova’nın aile içi şiddet kurbanı olduğunu ileri sürdü.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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