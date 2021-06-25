Aldatan eşten akıl almaz yalan! Kanserim diyerek evden ayrıldı, 8 yıl başkasıyla yaşadı

İstanbul'da yaşanan olayda film sahnelerini aratmadı. Tekstil atölyesi sahibi 47 yaşındaki H.Ç.’nin, 23 yıllık eşi, 3 çocuğunun annesi 40 yaşındaki N. Ç. kanserim diyerek evden ayrıldı. Beyninde tümör olduğunu söyleyerek evden ayrılan kadının 8 yıl başka bir erkekle yaşadığı ortaya çıktı.

40 BİN LİRA TAZMİNAT ÖDEYECEK

1998 yılında evlenen ve 3 çocuk sahibi olan kadın 2013 yılında beyninde tümör olduğunu söyleyerek evden ayrıldı. Ailesine tedavi için Tekirdağ'a gitmesi gerektiği yalanını söyleyen kadın, küçük kızını da yanına alarak evden ayrıldı.

Eşinin yalan söyleyerek evden ayrıldıktan sonra başka bir erkekle yaşamaya başladığını öğrenen H.Ç. boşanma davası açtı. Mahkeme sonucunda çift boşanırken, N. Ç.’nin eşine 40 bin lira tazminat ödemesine hükmedildi.

HASTA SANDIĞI EŞİNE 250 BİN TL PARA GÖNDERDİ

Eşinin evden ayrılması üzerine iki oğluyla evde kalan H.Ç., kanser tedavisi için eşine bugüne kadar 250 bin lira para gönderdi. Öte yandan ara sıra eve uğrayan kadın, eşinden elden olarak 150 bin lira daha para aldı. Eşi ve çocukları kadını Tekirdağ'da ziyaret etmek istediğinde ise kadının ‘Beni böyle görmeniz beni derinden etkiler’ diyerek bu duruma engel olduğu ifade edildi. Hastalığın inandırıcı olması için yalanın dozunu arttıran N.Ç. eşine ve çocuklarına hasta taklidi içeren fotoğraflarını gönderdi.

BÜYÜK OĞLU YALANI ORTAYA ÇIKARDI

Çiftin büyük oğlu olaydan şüphelenmeye başlayarak annesine yaşadığı evi görmek istediğini söyledi, ancak olumsuz yanıt aldı. Şüpheleri artan R.Ç., annesine gönderilen paraların Tekirdağ'dan değil, İstanbul'dan çekildiğini fark etti. Annesini ikna ederek yaşadığı eve giden R.Ç., annesinin bir adamla karı-koca hayatı yaşadığını görünce durumu polise bildirdi.

TEDAVİ İÇİN GÖNDERİLEN PARALARIN TAHSİLİ TALEP EDİLDİ

Yaşananlar karşısında şoke olan H.Ç. de durumu mahkemeye taşıdı. H.Ç'nin avukatı, “N.Ç.’ye bugüne kadar tedavi için verilen 400 bin liranın tahsilini talep ediyoruz. H.Ç.’nin yaşadığı elem ve yaşananların yaşam arzusu üzerinde bıraktığı etkiler dikkate alındığında 250 bin lira da manevi tazminatın davalıdan tahsilini istiyoruz” dedi.

Mahkeme ayrıca, velayeti annede olan küçük kızın anneden alınarak babaya verilmesine karar verdi. Karara göre anne ile kızı arasında şahsi ilişki kurulacak.