Aldatan sevgilisini yakalayınca olanlar oldu! Öyle şeyler yaptı ki sosyal medya ikiye bölündü

Milyonlarca kullanıcısı olan sosyal medya platformu Reddit'te paylaşılan bir görüntü sosyal medyayı ikiye böldü. Videoya göre aldatılan erkek, durumu fark edince kız arkadaşının saçlarını kesti. Kadının saçları kesildiği anda ağladığı görüldü.

HAK VEREN DE VAR, ELEŞTİRENLER DE

O anları kayıt altına alan erkeğin hareketleri tepki çekti. Bazı sosyal medya kullanıcıları ise erkeğe yaptığı hareketten dolayı hak verdi.

TARTIŞMA KONUSU OLDU

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü ihanetin kötü bir şey olduğu konusunda hem fikir olurken cezalandırma yöntemini tartışmaya açtı.