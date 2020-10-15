Aldatıldığını öğrenen gelin nikah öncesi ortalığı karıştırdı!
Nijerya'da bir gelin, en yakın arkadaşı ile nişanlısının birlikte olduğunu öğrenince nikahın kıyılacağı kiliseye gitmekten vazgeçti. Olayı öğrenen yakınları ise gelini ikna etmeye çalışsalar da başarılı olamadı. Damat "Bunu açıklayabilirim" dese de gelinin damada "Bana dokunma" diye bağırması kameralara anbean yansıdı.
100 TL'de 50 TL baskısı çıktı! Görenler şok oldu
Doğduğun Ev Kaderindir 16. bölüm fragmanı yayınlandı! | Zeynep'ten Mehdi'ye sert çıkış!
Şanlıurfa'da korkunç kaza! 15 yaralı
Gonca Derin'den Ebru Şallı'ya zehir zemberek açıklamalar!
15 Ekim 2020 Perşembe 13:03
Benzer Videolar