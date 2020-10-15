Aldatıldığını öğrenen gelin nikah öncesi ortalığı karıştırdı!

Nijerya'da bir gelin, en yakın arkadaşı ile nişanlısının birlikte olduğunu öğrenince nikahın kıyılacağı kiliseye gitmekten vazgeçti. Olayı öğrenen yakınları ise gelini ikna etmeye çalışsalar da başarılı olamadı. Damat "Bunu açıklayabilirim" dese de gelinin damada "Bana dokunma" diye bağırması kameralara anbean yansıdı.