Aldatılınca hangi burç nasıl tepki gösterir? İhaneti affedenler, intikam yemini edenler, görmezden gelenler... Bakın sizin burcunuz ne yapıyor!

Aldatıldığında herkes birbirinden farklı tepkiler verir. Ağlarız, güleriz belki susarız. Burçların da bu verdiğimiz tepkilerdeki rolü hiç de az değil. Aldatıldığınızda senin burcunun ne tepki verdiğini merak ediyorsanız doğru yerdesiniz.

KOÇ

Her şeyin kontrolü altında olmasını seven Koç burcu aldatıldığında şaşkınlığını gizleyemez. Aldatıldığını sevgilisinden öğrenirse daha ılımlı karşılayan Koç burcu kişisi İlişkiye devam etmesi halinde artık eskisi gibi olmaz. Daha katı kurallar devreye girer ve sizi sürekli sıkboğaz eder. Ağlar, yıkılır, uykusuz kalır belki geri dönme planları bile yapar ama artık bu ilişkinin devam edemeyeceğini de bilir.

BOĞA

Böyle durumla karşılaşan Boğa burcu çok sinirlenir. Sinirini göz yaşı dökerek çıkaran Boğa burcu bu olayı hiç affetmez. Siniri asla çabuk geçmez ve intikam planları yapmaya başlar bile. Bu aldatılma olayını asla unutmaz. Çünkü sadık olan Boğa burcu ilişkide saygıya çok önem verir ve bu durumda saygısızlığı getirmiştir Siz siz olun bir Boğa burcunu aldatmayın.

İKİZLER

İkizler burcu, aldatıldığını duyduğu an hemen tepki vermez, önce sizi sorguya çeker. Daha sonra acı çekmeye başlar. Her şeyde olduğu gibi, bu konuda da biraz dengesiz davranan İkizler bir bakmışsınız sakin sakin konuşurken, birden öfkeden deliye dönmesi muhtemeldir. Yemeden içmeden kesilen İkizler diğer burçlara göre aldatılmayı en sakin karşılayacak burçtur.

YENGEÇ

Aldattığınıza da ayrıldığınıza da pişman edecek burçtur. Bu mağdurluğunu her yerde konuşur. Sizi rezil edecek her şeyi herkese anlatır. İlişkilerinde en aşık olan Yengeç burcu, ayrıldığında göz yaşları asla durmaz. Bütün duygularını enlerde yaşayan bu burcu ayrılmanın acısını da sonuna kadar yaşar.

ASLAN

Aslan burcu aldatıldığı zaman perişan hale düşer. Normalde asla güçsüz göremeyeceğiniz Aslanları aldatılınca bu halini görenler hayrete düşer. Kendilerini çok suçlarlar ama bu kalp kırıklığını asla affetmezler. Zamanla acısının hafifleyeceğini bilen Aslan burçları, aldatan kişiye karşı adeta duvara dönerler. Artık onun sevgisinin yerini aşk acısı ve gururunun incinmesi kaplar.

ASLAN

Aldatılmayı çok kişisel algılayan Başak burçları, kendinde hata bulmaktan çok bu duruma yaptığı seçimlerin getirdiğini düşünür. Aslında Başak burçlarını aldatmak hiç kolay değildir. Psikolojik olarak çökmüş olan Başak burçları, ailesi ve arkadaşlarının yardımlarıyla ayağa kalkabilir. Sürekli plan halinde olan Başak burcu ilişkisini gözden geçirip, 'ne oldu da durum buraya geldi' diye düşünüp durur.

TERAZİ

Şefkatli oluşuyla bilinen Terazi burcu, aldatıldığında ne yapacağını bilemez ve panikler. Siz aldatsanız bile sizin için üzülebilecek bir burçtur. Bağırıp çağırması sadece dakikalar süren Terazi burcunun birkaç günü bundan sonra ne yapacağını düşünmekle geçer. Kendini topladığında ise hesaplaşma planları yapmaya başlar. Artık eskisinden de güçlü olan Terazi burcunun, ayrılık sonrası yaşadığı değişime herkes hayret eder.

AKREP

Kendinde asla hata aramayan Akrep burcu, bu olayı karşılıksız bırakmaz. Kendisine ne yapıldıysa aynısı yapan Akrep aldatıldığını öğrendiği an yer yerinden oynar. Acı çektiği kadar, aynı acıyı karşı tarafa vermek için zaman kollar ve düşündüğünü yapar. Sadece size değil onu aldattığınız kişiye de kendini, başarıları ve özenli giyimi ile gösterir.

YAY

Özgürlüğüne düşkün olan Yay burcu, sevgilisine asla bu konuda taviz vermez. Flört etmeyi ve çapkınlığı severler ancak karşı taraf yaparsa işler değişir. Aldatıldığında affetmez. Düşman olmaz ama sizinle bir daha konuşmaya bile ikna edemezsiniz. Hem kendini hem aldatan kişiyi suçlar. Bu olay onun hayatında büyük değişikliklere yol açar. Asla intikam için koşturmaz. Kendi köşesine çekilip, sessizce acısının geçmesini bekler.

OĞLAK

Aldatılmayı asla kabullenemeyen Oğlak burcu, aldatan kişiyi aşağılar. Değerli olmak onlar için oldukça önemlidir ve bu durum onları değersizleştirir. Devamın da ise, Oğlak burcunun içine kapanmasına neden olur. Aldatan kişiyle bir daha görüşmek istemeyecektir. Dışarıda, o kişi hakkında pek iyi konuşmaz. Kendinde suç bulmaz.

KOVA

Kova burcu aldatıldığında direkt depresyona girer. Zaten içine kapanık olan Kova, daha da içine kapanır. Mantığını devreye sokup, hemen o kişiden uzaklaşır ve mutlu olacağı bir hayat kurmaya başlar. Bu süreci odasında, abur cubur yiyerek geçirir. Ara ara ağlar ve yemeye devam eder. Bu sadece birkaç gün böyle sürer. Acısını sonuna kadar yaşar ve toparlanmasını da hiç beklemediği bir anda yaşar.

BALIK

Duygusal olmalarıyla bilinen Balık burçları aldatıldığında duygusallıklarından eser kalmaz. Yeri gelince gaddar olmayı da çok iyi başaran Balık burcu, hemen intikam senaryoları kurmaya başlar. İnce ince, hayatınıza engeller koymak için elinden geleni yapar. Huzura önem veren Balık burcunun huzurunu elinden aldıysanız, sizin için iyi olmayan planlarını devreye sokar.