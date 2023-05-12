Aldatmak Dizisine Yeni Katılan Nursel Köse Diziye Öyle Bir Renk Kattı Ki? Dizinini Çehresi Değişti

Aldatmak dizisi seyirci tarafından sevilerek izleniyor. Diziye yeni katılan isim Nursel Köse dizinin hikayesine ayrı bir renk katıyor.

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Aldatmak Dizisine Yeni Katılan Nursel Köse Diziye Öyle Bir Renk Kattı Ki? Dizinini Çehresi Değişti

Nursel Köse, sergilemiş olduğu performanslar ile akıllılara kalan başarılı bir oyuncudur. Nursel Köse Aldatmak dizi kadrosuna dahil oldu. Köse dizinin güçlü karakterlerinden bir tanesi olan Behram'ın annesi Mualla Dicleli karakterine hayat verecek.

Sağlam bir duruşa sahip olan Mualla, modern aynı zamanda geleneklerine çok bağlı bir karakterdir. Behram'a çok düşkün olan Mualla oğlunun mutlu olabilmesi için her şeyi göze alabilecek bir potansiyele sahiptir. Yumuşak görünümünün altında çok güçlü bir savaşçı olan Mualla'nın Behram ve etrafındaki kişileri yönlendirme konusunda da çok farklı bir yeteneğe sahiptir. Mualla gibi kendi doğruları olan bir karakterin Aldatmak dizisindeki dengeleri ne şekilde değiştireceği şimdiden merak konusu oldu.

Aldatmak Dizisi Yeni Bölümleri ile Her Perşembe ATV'de

Aldatmak dizi kadrosuna dahil olan Nursel Köse diziye yeni yön verecek. Başarılı oyuncu Nursel Köse ATV'de ekranlara gelen Aldatmak dizisine dahil olarak Behram'ın annesini canlandıracak. Nursel Köse dizinin çok güçlü karakterlerinden bir tanesi olacak. Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın yapımcılığını yaptığı ilgiyle izlenen Aldatmak dizisi her geçen gün izleyici kitlesini genişletiyor.

Nursel Köse'nin dahil olması ile yeni karakter diziye ne şekilde yön verecek. ATV ekranlarının konusu ve oyuncu kadrosu ile beğeni toplayan Aldatmak dizisinin kadrosuna yeni bir karakter daha dahil oluyor. Her perşembe akşamı yeni bölümleri ile ekranlara gelen diziye usta oyuncu Nursel Köse’de katılmış bulunuyor. Nursel Köse dizide Aras Aydın'ın hayat verdiği Behram'ın annesi Mualla Dicleli karakterini canlandıracak. Mualla Dicleli karakterine hayat verecek olan Nursel Köse seyircinin karşısına çıkacak. Nursel Köse birçok dizi filmde oynamış ve oynadığı karakterler ile akıllarda kalmıştır.

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