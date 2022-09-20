Aldatmak ne zaman hangi kanalda başlıyor? Oyuncuları kim? Konusu ne? Aldatmak dizisi nerede çekiliyor?

Aldatmak ne zaman hangi kanalda başlıyor? sorusu yeni dizinin bugün ilk bölümüyle ekranlara gelecek olmasıyla araştırılıyor. İzleyenlerin en merak ettiği konu başlıkları ise, "Oyuncuları kim? Konusu ne? Aldatmak dizisi nerede çekiliyor?" oldu. İşte dizi hakkında tüm merak edilenler...

Gül Erdoğan
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Aldatmak ne zaman hangi kanalda başlıyor? Oyuncuları kim? Konusu ne? Aldatmak dizisi nerede çekiliyor?

Aldatmak ne zaman hangi kanalda başlıyor? Oyuncuları kim? Konusu ne? Aldatmak dizisi nerede çekiliyor? Başrollerinde Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu'nun olduğu yeni dizi heyecan veren fragmanının ardından merak konusu oldu.

ALDATMAK NE ZAMAN HANGİ KANALDA BAŞLIYOR?

ATV'nin yeni dizisi Aldatmak 22 Eylül perşembe akşamı ilk bölümüyle ekranlarda yer alacak.

Aldatmak ne zaman hangi kanalda başlıyor? Oyuncuları kim? Konusu ne? Aldatmak dizisi nerede çekiliyor?

ALDATMAK NEREDE ÇEKİLİYOR?

Aldatmak dizisi genel olarak İstanbul’da çekiliyor. Dizinin tanıtım fragmanında yer alan sahneleri İstanbul’da geçmektedir. Dizideki adalet sarayı “İstanbul Anadolu Adalet Sarayı” olarak geçmektedir.

ALDATMAK KONUSU NE?

Güzide, ailesine düşkün ancak yer yer mesafeli ve katı, bastığı yeri titreten, kuralcı, doğrularından asla sapmayan bir aile mahkemesi hakimidir. Adliyedeki otoritesini evde de sürdürmektedir. Otuz yıldır Tarık'la evli olan, ailesine karşı hemen hiçbir konuda taviz vermeyen, doğru yolu kendisinin bildiğine inanan Güzide'nin Oylum ve Ozan adında iki çocuğu vardır.

Aldatmak ne zaman hangi kanalda başlıyor? Oyuncuları kim? Konusu ne? Aldatmak dizisi nerede çekiliyor?​​​​​​​

ALDATMAK OYUNCULARI KİM?

Vahide Perçin – Güzide Yenersoy

Ercan Kesal – Ali Sezai Okuyan

Mustafa Uğurlu – Tarık Yenersoy

Feyza Sevil Güngör – Oylum Yenersoy

Yusuf Çim – Ozan Yenersoy

Cem Bender – Oltan Kaşifoğlu

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