Aldayr Hernandez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aldayr Hernandez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Aldayr Hernandez kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Aldayr Hernandez ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Aldayr Hernandez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aldayr Hernandez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Aldayr Hernandez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aldayr Hernandez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aldayr Hernandez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aldayr Hernandez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aldayr Hernandez 4 Ağustos 1995 tarihinde Magangué şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Aldayr Hernández Basanta şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aldayr Hernandez Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini B360 Sports Agency yapmaktadır. Aldayr Hernandez, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Honka futbol takımında oynamaktadır. FC Honka takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Aldayr Hernandez'nin FC Honka ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Aldayr Hernandez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aldayr Hernandez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Aldayr Hernandez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aldayr Hernandez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Bogotá FC

1 Ocak 2017 yılında Kulüpsüz

1 Mart 2018 yılında Rocha FC

1 Temmuz 2018 yılında Bekaa SC

10 Nisan 2019 yılında TPS

1 Ocak 2021 yılında Helsinki IFK

1 Ocak 2022 yılında FC Honka

Aldayr Hernandez kimdir

Aldayr Hernandez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aldayr Hernandez şuan FC Honka takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Aldayr Hernandez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Kolombiya U20 takımında 2 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Aldayr Hernandez nereli

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