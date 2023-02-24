Alden Skrijelj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alden Skrijelj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alden Skrijelj adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alden Skrijelj Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alden Skrijelj 18 Ekim 2000 tarihinde Podgorica şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Karadağ uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alden Skrijelj Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Alden Skrijelj, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Jezero futbol takımında oynamaktadır. FK Jezero takımına 16 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Alden Skrijelj'nin FK Jezero ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Alden Skrijelj Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alden Skrijelj isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alden Skrijelj Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alden Skrijelj futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında FK Drezga

1 Haziran 2020 yılında Titograd U19

20 Temmuz 2020 yılında OFK Titograd

23 Temmuz 2021 yılında Zeta Golubovac

8 Şubat 2022 yılında Mladost DG

16 Temmuz 2022 yılında FK Jezero

Alden Skrijelj Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alden Skrijelj şuan FK Jezero takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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