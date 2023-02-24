Aldi Gjumsi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aldi Gjumsi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aldi Gjumsi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aldi Gjumsi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aldi Gjumsi 15 Mart 2002 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aldi Gjumsi Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Aldi Gjumsi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Tirana futbol takımında oynamaktadır. KF Tirana takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Aldi Gjumsi'nin KF Tirana ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Aldi Gjumsi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aldi Gjumsi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aldi Gjumsi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aldi Gjumsi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2011 yılında Tirana U15

4 Kasım 2016 yılında KF Tirana U17

22 Eylül 2017 yılında KF Tirana U19

29 Ağustos 2018 yılında KF Tirana B

1 Temmuz 2021 yılında KF Tirana

Aldi Gjumsi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aldi Gjumsi şuan KF Tirana takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Aldi Gjumsi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Arnavutluk U20 takımında 8 numaralı formasıyla 12 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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