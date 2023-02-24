Aldin Adzovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aldin Adzovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aldin Adzovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aldin Adzovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aldin Adzovic 18 Nisan 1994 tarihinde doğmuştur. Karadağ uyrukludur.Gerçek adı da Алдин Аџовић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aldin Adzovic Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini UNICAL FOOTBALL MANAGEMENT yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

OFK Petrovac futbol takımında oynamaktadır. OFK Petrovac takımına 9 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Aldin Adzovic'nin OFK Petrovac ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Aldin Adzovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aldin Adzovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aldin Adzovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aldin Adzovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında FK Mladost

31 Temmuz 2015 yılında FK Decic Tuzi

1 Şubat 2016 yılında Borac Cacak

1 Temmuz 2016 yılında Zeta Golubovac

29 Mart 2019 yılında FC Ballkani

1 Temmuz 2019 yılında FK Decic Tuzi

30 Temmuz 2020 yılında FK Iskra

1 Ocak 2021 yılında KF Arbëria

1 Temmuz 2021 yılında FK Jezero

9 Ocak 2023 yılında OFK Petrovac

Aldin Adzovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aldin Adzovic şuan OFK Petrovac takımında oynamakta ve 94 numaralı formayı giymektedir.

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