Aldin Basic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aldin Basic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aldin Basic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aldin Basic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aldin Basic 24 Şubat 1998 tarihinde doğmuştur. Aslen İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aldin Basic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Junique Players Agency yapmaktadır. Aldin Basic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Skövde AIK futbol takımında oynamaktadır. Skövde AIK takımına 4 Mart 2021 tarihinde katılmıştır. Aldin Basic'nin Skövde AIK ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Aldin Basic Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Aldin Basic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aldin Basic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aldin Basic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Värnamo

4 Mart 2021 yılında Skövde AIK

Aldin Basic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aldin Basic şuan Skövde AIK takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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