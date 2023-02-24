Aldin Bijelic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aldin Bijelic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aldin Bijelic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aldin Bijelic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aldin Bijelic 8 Ekim 2003 tarihinde Tuzla şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Aldin Bijelić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aldin Bijelic Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Aldin Bijelic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Zvijezda Gradacac futbol takımında oynamaktadır. NK Zvijezda Gradacac takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Aldin Bijelic'nin NK Zvijezda Gradacac ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Aldin Bijelic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aldin Bijelic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aldin Bijelic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aldin Bijelic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Zvijezda G.

Aldin Bijelic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aldin Bijelic şuan NK Zvijezda Gradacac takımında oynamakta ve 71 numaralı formayı giymektedir.

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