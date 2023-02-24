Aldin Ceman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aldin Ceman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Aldin Ceman kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Aldin Ceman ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Aldin Ceman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aldin Ceman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Aldin Ceman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aldin Ceman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aldin Ceman adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aldin Ceman Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aldin Ceman 5 Ocak 1995 tarihinde Sarajevo şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Aldin Ćeman şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aldin Ceman Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Aldin Ceman, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Igman Konjic futbol takımında oynamaktadır. FK Igman Konjic takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Aldin Ceman'nin FK Igman Konjic ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Aldin Ceman Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aldin Ceman isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

Aldin Ceman Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aldin Ceman futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Zeljeznicar

23 Ocak 2017 yılında FK Gorazde

30 Haziran 2017 yılında Zeljeznicar

1 Temmuz 2017 yılında NK Iskra Bugojno

31 Aralık 2017 yılında Zeljeznicar

1 Şubat 2019 yılında Igman Konjic

10 Haziran 2019 yılında Zeljeznicar

1 Temmuz 2019 yılında NK Jajce

7 Eylül 2020 yılında Br. Gracanica

1 Temmuz 2021 yılında Igman Konjic

Aldin Ceman kimdir

Aldin Ceman Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aldin Ceman şuan FK Igman Konjic takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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Aldin Ceman nereli

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