Aldin Demiri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aldin Demiri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aldin Demiri adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aldin Demiri Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aldin Demiri 26 Eylül 2003 tarihinde doğmuştur. Kuzey Makedonya,Slovenya uyrukludur.Gerçek adı da Алдин Демири şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aldin Demiri Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Aldin Demiri, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Dekani futbol takımında oynamaktadır. NK Dekani takımına 21 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Aldin Demiri'nin NK Dekani ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Aldin Demiri Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aldin Demiri isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aldin Demiri Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aldin Demiri futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Temmuz 2022 yılında NK Dekani

Aldin Demiri Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aldin Demiri şuan NK Dekani takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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