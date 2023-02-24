Aldin Musovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aldin Musovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aldin Musovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aldin Musovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aldin Musovic 10 Kasım 2002 tarihinde doğmuştur. Karadağ uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aldin Musovic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Aldin Musovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Jedinstvo Bijelo Polje futbol takımında oynamaktadır. Jedinstvo Bijelo Polje takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Aldin Musovic'nin Jedinstvo Bijelo Polje ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Aldin Musovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aldin Musovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aldin Musovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aldin Musovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Jedinstvo

Aldin Musovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aldin Musovic şuan Jedinstvo Bijelo Polje takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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