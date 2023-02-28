Aldo Bareiro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aldo Bareiro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aldo Bareiro adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aldo Bareiro Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aldo Bareiro 18 Mart 1996 tarihinde doğmuştur. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Aldo Gabriel Bareiro Ramírez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aldo Bareiro Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tacuary Football Club futbol takımında oynamaktadır. Tacuary Football Club takımına - tarihinde katılmıştır. Aldo Bareiro'nin Tacuary Football Club ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Aldo Bareiro Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aldo Bareiro isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aldo Bareiro Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aldo Bareiro Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aldo Bareiro şuan Tacuary Football Club takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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