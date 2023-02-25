Aldo Bushi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aldo Bushi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aldo Bushi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aldo Bushi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aldo Bushi 22 Nisan 2001 tarihinde Fier şehrinde doğmuştur. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aldo Bushi Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Apolonia futbol takımında oynamaktadır. FK Apolonia takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Aldo Bushi'nin FK Apolonia ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Aldo Bushi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aldo Bushi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aldo Bushi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aldo Bushi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

23 Eylül 2017 yılında Flamurtari U19

1 Ocak 2020 yılında Flamurtari FC

29 Eylül 2020 yılında KF Oriku

1 Ağustos 2021 yılında KS Burreli

28 Ocak 2022 yılında KS Besa

1 Temmuz 2022 yılında FK Apolonia

Aldo Bushi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aldo Bushi şuan FK Apolonia takımında oynamakta ve 96 numaralı formayı giymektedir.

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