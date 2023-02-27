Aldo Corzo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aldo Corzo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aldo Corzo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aldo Corzo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aldo Corzo 20 Mayıs 1989 tarihinde Lima şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Aldo Sebastián Corzo Chávez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aldo Corzo Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Aldo Corzo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Universitario de Deportes futbol takımında oynamaktadır. Universitario de Deportes takımına 1 Ocak 2017 tarihinde katılmıştır. Aldo Corzo'nin Universitario de Deportes ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Aldo Corzo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Alditocorzo

http://www.instagram.com/aldocorzo/

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http://www.facebook.com/AldoCorzoPaginaOficial

Aldo Corzo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aldo Corzo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Aldo Corzo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aldo Corzo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında Alianza Lima

1 Ocak 2010 yılında U. San Martín

1 Ocak 2016 yılında Dep. Municipal

1 Ocak 2017 yılında Universitario

Aldo Corzo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aldo Corzo şuan Universitario de Deportes takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Aldo Corzo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Peru takımında 3 numaralı formasıyla 6 Şubat 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 44 maçta 0 gol atmıştır.

Peru U20 takımında 2 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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