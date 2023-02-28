Aldo Galeano kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aldo Galeano Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aldo Galeano adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aldo Galeano Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aldo Galeano 12 Ocak 1999 tarihinde doğmuştur. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Aldo Ramón Galeano dos Santos şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aldo Galeano Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sportivo Ameliano U23 futbol takımında oynamaktadır. Sportivo Ameliano U23 takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Aldo Galeano'nin Sportivo Ameliano U23 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Aldo Galeano Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aldo Galeano isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aldo Galeano Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aldo Galeano futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Guaraní

1 Ocak 2019 yılında Bilinmiyor

1 Ocak 2021 yılında Ameliano U23

Aldo Galeano Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aldo Galeano şuan Sportivo Ameliano U23 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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