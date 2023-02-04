Aldo Kalulu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aldo Kalulu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aldo Kalulu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aldo Kalulu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aldo Kalulu 21 Ocak 1996 tarihinde Lyon şehrinde doğmuştur. 1,66 m boyundadır. Aslen Fransa,Kongo DC uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Aldo Kalulu Kyatengwa şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aldo Kalulu Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BTFM yapmaktadır. Aldo Kalulu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Sochaux-Montbéliard futbol takımında oynamaktadır. FC Sochaux-Montbéliard takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Aldo Kalulu'nin FC Sochaux-Montbéliard ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Aldo Kalulu Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/KaluluAldo

http://www.instagram.com/aldokiing

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http://www.facebook.com/KaluluAldo26/

Aldo Kalulu Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Aldo Kalulu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Aldo Kalulu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aldo Kalulu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Olymp. Lyon B

13 Ağu 2015 yılında Olimpik Lyon

9 Ocak 2017 yılında Rennes

30 Haziran 2017 yılında Olimpik Lyon

24 Temmuz 2017 yılında FC Sochaux

30 Haziran 2018 yılında Olimpik Lyon

1 Temmuz 2018 yılında FC Basel

5 Ağu 2019 yılında Swansea

23 Temmuz 2020 yılında FC Basel

1 Temmuz 2021 yılında FC Sochaux

Aldo Kalulu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aldo Kalulu şuan FC Sochaux-Montbéliard takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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