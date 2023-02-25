Aldo Llambi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aldo Llambi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Aldo Llambi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Aldo Llambi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Aldo Llambi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aldo Llambi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Aldo Llambi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aldo Llambi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aldo Llambi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aldo Llambi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aldo Llambi 6 Haziran 1996 tarihinde Vlorë şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Arnavutluk uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aldo Llambi Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Oriku futbol takımında oynamaktadır. KF Oriku takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Aldo Llambi'nin KF Oriku ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Aldo Llambi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aldo Llambi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Aldo Llambi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aldo Llambi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Flamurtari U19

31 Ocak 2014 yılında KF Teuta U19

7 Eylül 2014 yılında Flamurtari U19

31 Ağustos 2015 yılında KF Sopoti

30 Haziran 2016 yılında Flamurtari FC

1 Eylül 2017 yılında FK Apolonia

30 Haziran 2018 yılında Flamurtari FC

8 Ağustos 2018 yılında FC Gratkorn

1 Temmuz 2019 yılında Edelstauden

11 Ağustos 2021 yılında FC A&N

1 Temmuz 2022 yılında KF Oriku

Aldo Llambi kimdir

Aldo Llambi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aldo Llambi şuan KF Oriku takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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Aldo Llambi nereli

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