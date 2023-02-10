Aldo Maiz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aldo Maiz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aldo Maiz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aldo Maiz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aldo Maiz 27 Ağu 2000 tarihinde San Lorenzo şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Aslen Paraguay uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Aldo Agustín Maíz Gill şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aldo Maiz Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini EagleEye yapmaktadır. Aldo Maiz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Defensa y Justicia II futbol takımında oynamaktadır. Defensa y Justicia II takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Aldo Maiz'nin Defensa y Justicia II ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Aldo Maiz Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Aldo Maiz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aldo Maiz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aldo Maiz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

27 Temmuz 2019 yılında Defensa II

30 Haziran 2020 yılında General Diaz

1 Temmuz 2020 yılında Defensa II

5 Kasım 2020 yılında Cerro Porteño

30 Haziran 2021 yılında Defensa II

19 Şubat 2022 yılında CS Ameliano

31 Aralık 2022 yılında Defensa II

Aldo Maiz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aldo Maiz şuan Defensa y Justicia II takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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