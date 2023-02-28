Aldo Perez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aldo Perez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aldo Perez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aldo Perez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aldo Perez 3 Kasım 2000 tarihinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Aldo Sebastián Pérez Ramos şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aldo Perez Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Osvaldo Daniel Campo yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Guaireña FC futbol takımında oynamaktadır. Guaireña FC takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Aldo Perez'nin Guaireña FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Aldo Perez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aldo Perez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aldo Perez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aldo Perez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Guaraní U23

1 Ocak 2022 yılında Guaraní

1 Ocak 2023 yılında Guaireña FC

Aldo Perez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aldo Perez şuan Guaireña FC takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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