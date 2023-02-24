Aldo Qoshku kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aldo Qoshku Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aldo Qoshku adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aldo Qoshku Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aldo Qoshku 20 Ekim 2000 tarihinde doğmuştur. Arnavutluk uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aldo Qoshku Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Bylis futbol takımında oynamaktadır. FK Bylis takımına 20 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Aldo Qoshku'nin FK Bylis ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Aldo Qoshku Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aldo Qoshku isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Aldo Qoshku Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aldo Qoshku futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Eylül 2019 yılında FK Dinamo

2 Ekim 2020 yılında KS Lushnja

20 Ağustos 2022 yılında FK Bylis

Aldo Qoshku Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aldo Qoshku şuan FK Bylis takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

FK Dinamo Tiranë (2013-2017), Akademia e Futbollit (2017-2018), KF Skënderbeu Korçë (2018-2019)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.