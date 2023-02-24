Aldrit Oshafi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aldrit Oshafi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aldrit Oshafi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aldrit Oshafi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aldrit Oshafi 26 Mart 2000 tarihinde Berat şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Arnavutluk uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aldrit Oshafi Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini M.S. Consultancy yapmaktadır. Aldrit Oshafi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Teuta futbol takımında oynamaktadır. KF Teuta takımına 10 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Aldrit Oshafi'nin KF Teuta ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Aldrit Oshafi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aldrit Oshafi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Aldrit Oshafi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aldrit Oshafi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Ekim 2012 yılında FK Tomori U19

27 Eylül 2014 yılında FK Tomori Berat

1 Eylül 2017 yılında KS Besa

1 Temmuz 2018 yılında FC Luftëtari

10 Ağustos 2020 yılında KF Teuta

5 Ocak 2021 yılında FK Tomori Berat

30 Haziran 2022 yılında KF Teuta

Aldrit Oshafi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aldrit Oshafi şuan KF Teuta takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.