Ale Diez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ale Diez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ale Diez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ale Diez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ale Diez 17 Şubat 1996 tarihinde Cáceres şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Alejandro Díez Salomón şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ale Diez Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Footfeel ISM yapmaktadır. Ale Diez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SD Ponferradina futbol takımında oynamaktadır. SD Ponferradina takımına 14 Kasım 2022 tarihinde katılmıştır. Ale Diez'nin SD Ponferradina ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ale Diez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ale7diez/

Ale Diez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Ale Diez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ale Diez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ale Diez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Atl. Madrid U19

20 Ağu 2015 yılında Cacereño

1 Temmuz 2016 yılında Mérida AD

1 Temmuz 2017 yılında Extremadura

10 Ağu 2020 yılında Las Palmas

18 Ağu 2022 yılında Kulüpsüz

14 Kasım 2022 yılında Ponferradina

Ale Diez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ale Diez şuan SD Ponferradina takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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