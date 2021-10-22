Film yıldızı Alec Baldwin, Rust isimli film çekimleri esnasında, kazayla sette görevli olan görüntü yönetmeninin ölümüne neden olurken bir kişiyi de yaraladı. Akıllara durgunluk veren bu olayın ardından Alec Baldwin'in hayatı merak konusu oldu. Biz de haberimizde Alec Baldwin kimdir, nereli, kaç yaşında? Alec Baldwin tutuklandı mı? sorularının yanıtlarına yer verdik. İşte detaylar...

ALEC BALDWİN KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

3 Nisan 1958 yılında dünyaya gelen Alexander Baldwin ABD'li film oyuncusudur. 2009 yılı ABD ve Japonya ortak yapımı İlişki Durumu Karışık filminde rol almıştır.

Kariyerinin ilk yıllarında Tim Burton'ın Beetlejuice (1988), Mike Nichols'ın Working Girl (1988), Jonathan Demme'nin Married to the Mob (1988) ve Oliver Stone'un Talk Radio gibi çeşitli filmlerde hem başrol hem de yardımcı roller oynadı. (1988). The Hunt for Red October (1990) ve Glengarry Glen Ross (1992) filmlerinde Jack Ryan rolüyle dikkatleri üzerine çekti. O zamandan beri Alice (1990), To Rome with Love (2012) ve Blue Jasmine (2013) ve The Aviator (2004) ve The Departed (2006) filmlerinde Martin Scorsese gibi yönetmenlerle çalıştı. The Cooler (2003) dramasındaki performansı ona En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu dalında Akademi Ödülü adaylığı getirdi. The SpongeBob Squarepants Movie (2004), Madagaskar: Escape 2 Africa (2008), Rise of the Guardians (2012) ve The Boss Baby (2017) için seslendirme yaptı.

2006'dan 2013'e kadar Baldwin, NBC sitcom 30 Rock'ta Tina Fey ile birlikte Jack Donaghy olarak oynadığı, dizideki çalışmaları için iki Primetime Emmy Ödülü, üç Altın Küre Ödülü ve yedi Screen Actors Guild Ödülü kazanan eleştirmenlerden övgü aldı.

Tarihteki en fazla SAG Ödülü'ne sahip erkek oyuncu.

Sahnede, 1992 Broadway yapımı A Streetcar Named Desire'da Stanley Kowalski'yi canlandırdı ve 1998'de ona Tony Ödülü adaylığı kazandıran Macbeth'in Off-Broadway prodüksiyonunda baş karakter oldu. Baldwin, Mission: Impossible serisinin beşinci ve altıncı bölümleri olan Mission: Impossible - Rogue Nation (2015) ve Mission: Impossible - Fallout (2018) filmlerinde birlikte rol aldı.Aynı zamanda The Huffington Post'ta köşe yazarlığı yapmaktadır. 2016'dan beri Match Game'in ev sahibi.

Baldwin, hem 2016 cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasının ikinci bölümünde hem de açılışın ardından, 2017'de kendisine üçüncü Primetime Emmy'sini kazandıran bir rol olan uzun süredir devam eden skeç dizisi Saturday Night Live'da Donald Trump'ı canlandırması nedeniyle büyük beğeni topladı. 2018 ve 2021'de tekrar aday gösterildi.

ALEC BALDWİN TUTUKLANDI MI?

ABD'li film yıldızı Alec Baldwin, Rust isimli filmin çekim esnasında bir silah sahnesine yer verildi. Oscar'a aday gösterilen, dünyaca ünlü oyuncu Alec Baldwin ise çekim esnasında kurusıkı tabancayı ateşledi ancak silahtan çıkan mermiler hem görüntü yönetmeni hem filmin yönetmenine isabet etti.

Rust adlı filmin 42 yaşındaki görüntü yönetmeni Halyna Hutchins talihsiz kazada hayatını kaybederken, filmin senaristi ve yönetmeni 48 yaşındaki Joel Souza ise yaralandı.

Eyalet polis ekiplerinin yaptıkları ilk açıklama doğrultusunda, yaşanan hadisenin kaza olduğu düşünülüyor. Polis konu üzerinde incelemelerine devam ediyor.