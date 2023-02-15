Alec Brandt Erlandsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alec Brandt Erlandsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alec Brandt Erlandsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alec Brandt Erlandsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alec Brandt Erlandsson 23 Mayıs 2004 tarihinde Landskrona şehrinde doğmuştur. Aslen İsveç uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Alec Patrik Brandt Erlandsson şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alec Brandt Erlandsson Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Alec Brandt Erlandsson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Landskrona BoIS futbol takımında oynamaktadır. Landskrona BoIS takımına 3 Aralık 2020 tarihinde katılmıştır. Alec Brandt Erlandsson'nin Landskrona BoIS ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Alec Brandt Erlandsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Alec Brandt Erlandsson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alec Brandt Erlandsson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alec Brandt Erlandsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Aralık 2020 yılında Landskrona

31 Ocak 2022 yılında Bologna U18

30 Haziran 2022 yılında Landskrona

Alec Brandt Erlandsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alec Brandt Erlandsson şuan Landskrona BoIS takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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