Alec Deneumostier kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alec Deneumostier Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alec Deneumostier adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alec Deneumostier Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alec Deneumostier 5 Mayıs 1999 tarihinde Lima şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Peru,Belçika uyrukludur.Gerçek adı da Alec Hugo Deneumostier Ortmann şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alec Deneumostier Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fernando Felicevich yapmaktadır. Alec Deneumostier, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FBC Melgar futbol takımında oynamaktadır. FBC Melgar takımına 13 Ocak 2018 tarihinde katılmıştır. Alec Deneumostier'nin FBC Melgar ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Alec Deneumostier Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/adeneumostier5

http://www.instagram.com/alecdeneumostier5/

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http://www.facebook.com/alecd12

Alec Deneumostier Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alec Deneumostier isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 825 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 825 Bin € kadar çıkmıştır.

Alec Deneumostier Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alec Deneumostier futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Ocak 2018 yılında FBC Melgar

Alec Deneumostier Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alec Deneumostier şuan FBC Melgar takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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