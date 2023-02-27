Alef Firmino kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alef Firmino Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alef Firmino adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alef Firmino Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alef Firmino 16 Mart 1998 tarihinde Sao Paulo şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Alef Firmino Dos Anjos şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alef Firmino Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SINANI & LOVE MANAGEMENT yapmaktadır. Alef Firmino, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Llapi futbol takımında oynamaktadır. FC Llapi takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Alef Firmino'nin FC Llapi ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Alef Firmino Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alef Firmino isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alef Firmino Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alef Firmino futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Ağustos 2019 yılında NK Nasice

16 Ekim 2020 yılında NK Dubrava ZG

1 Temmuz 2021 yılında FC Llapi

Alef Firmino Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alef Firmino şuan FC Llapi takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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