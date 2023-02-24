Alef kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alef Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Alef kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Alef ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Alef kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alef Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Alef kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alef Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alef adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alef Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alef 28 Ocak 1995 tarihinde Nova Odessa (SP) şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Alef dos Santos Saldanha şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alef Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Elenko Sports Ltda. yapmaktadır. Alef, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MOL Fehérvár FC futbol takımında oynamaktadır. MOL Fehérvár FC takımına 18 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Alef'nin MOL Fehérvár FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Alef Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alef isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Alef Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alef futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Ponte Preta

22 Ağustos 2014 yılında Marsilya B

30 Haziran 2015 yılında Ponte Preta

8 Temmuz 2015 yılında SC Braga

30 Ağustos 2016 yılında Umm Salal SC

30 Haziran 2017 yılında SC Braga

5 Temmuz 2017 yılında Apol. Limassol

30 Haziran 2018 yılında SC Braga

20 Temmuz 2018 yılında AEK Atina

30 Haziran 2019 yılında SC Braga

1 Temmuz 2019 yılında APOEL Nikosia

30 Haziran 2020 yılında SC Braga

18 Ağustos 2020 yılında Fehérvár

Alef kimdir

Alef Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alef şuan MOL Fehérvár FC takımında oynamakta ve 95 numaralı formayı giymektedir.

Alef Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Brezilya U20 takımında 17 numaralı formasıyla 24 Mayıs 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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Alef nereli

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