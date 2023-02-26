Alef Santos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alef Santos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alef Santos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alef Santos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alef Santos 6 Kasım 1996 tarihinde Salvador şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Alef Santos de Araujo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alef Santos Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProStar yapmaktadır. Alef Santos, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Dila Gori futbol takımında oynamaktadır. FC Dila Gori takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Alef Santos'nin FC Dila Gori ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Alef Santos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alef Santos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alef Santos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alef Santos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Atlântico FC

23 Ocak 2018 yılında Mirassol-SP

1 Mayıs 2018 yılında Bilinmiyor

31 Aralık 2018 yılında Mirassol-SP

4 Ocak 2019 yılında Maringá FC

1 Nisan 2019 yılında Dinamo Batumi

10 Temmuz 2019 yılında FC Dila

31 Aralık 2019 yılında Dinamo Batumi

1 Ocak 2020 yılında FC Dila

Alef Santos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alef Santos şuan FC Dila Gori takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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