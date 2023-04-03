Aleix Gorjon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleix Gorjon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleix Gorjon adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleix Gorjon Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleix Gorjon 26 Eylül 2002 tarihinde Sitges şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Aleix Gorjón Vivó şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleix Gorjon Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini OFSPORTS yapmaktadır. Aleix Gorjon, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

RCD Espanyol B futbol takımında oynamaktadır. RCD Espanyol B takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Aleix Gorjon'nin RCD Espanyol B ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Aleix Gorjon Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleix Gorjon isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aleix Gorjon Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleix Gorjon futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Espanyol U18

1 Temmuz 2020 yılında Esp. Juvenil A

1 Temmuz 2021 yılında RCD Espanyol B

Aleix Gorjon Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleix Gorjon şuan RCD Espanyol B takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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