Alejandro Alcala kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alejandro Alcala Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alejandro Alcala adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alejandro Alcala Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alejandro Alcala 8 Nisan 2002 tarihinde doğmuştur. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Alejandro Miguel Alcalá Arriarán şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alejandro Alcala Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Universitario de Deportes futbol takımında oynamaktadır. Universitario de Deportes takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Alejandro Alcala'nin Universitario de Deportes ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Alejandro Alcala Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/alcalaalejandro17/

Haberin Devamı

Alejandro Alcala Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alejandro Alcala futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2019 yılında CF Fuenlabrada A

1 Ocak 2021 yılında Huracán U20

1 Ocak 2022 yılında CD Riestra II

1 Ocak 2023 yılında Universitario

Alejandro Alcala Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alejandro Alcala şuan Universitario de Deportes takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Esther Grande de Bentín, Regatas Lima, Sporting Cristal

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.